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"Желтые жилеты" вернутся 1 мая

"Желтые жилеты" вернутся 1 мая

Киев  •  УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Франции продолжаются массовые выступления сторонников движения "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. 

Столицей протестов на этот раз был выбран Страсбург. Акция проводится в ответ на заявления президента страны Эммануэля Макрона, который в ходе большой пресс-конференции на этой неделе пообещал провести реформы. Заверения Макрона по снижению налогов не получили широкой поддержки. "Желтые жилеты" требуют его отставки.

И на этот раз в ходе манифестаций не обошлось без стычек с полицией. Сообщается об одном пострадавшем.

Акции "желтых жилетов" в субботу проводятся и в других городах Франции. Протестующие прошли маршем также в Париже и Тулузе. Выступления недовольных политикой правительства продолжаются 24 неделю подряд.

Следующая массовая акция "желтых жилетов" запланирована на 1 мая, День труда.

По данным МВД Франции, по меньшей мере 5,5 тыс. человек принимают участие в акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции, из них 2,6 тыс. - в Париже.

Как сообщал УНН, сотни участников движения "желтых жилетов" вышли в субботу днем на улицы Парижа, чтобы принять участие в очередной 24-й общенациональной акции протеста. 

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