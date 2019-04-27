"Желтые жилеты" вернутся 1 мая

Столицей протестов на этот раз был выбран Страсбург. Акция проводится в ответ на заявления президента страны Эммануэля Макрона, который в ходе большой пресс-конференции на этой неделе пообещал провести реформы. Заверения Макрона по снижению налогов не получили широкой поддержки. "Желтые жилеты" требуют его отставки.

И на этот раз в ходе манифестаций не обошлось без стычек с полицией. Сообщается об одном пострадавшем.

Акции "желтых жилетов" в субботу проводятся и в других городах Франции. Протестующие прошли маршем также в Париже и Тулузе. Выступления недовольных политикой правительства продолжаются 24 неделю подряд.

Следующая массовая акция "желтых жилетов" запланирована на 1 мая, День труда.



По данным МВД Франции, по меньшей мере 5,5 тыс. человек принимают участие в акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции, из них 2,6 тыс. - в Париже.



Как сообщал УНН, сотни участников движения "желтых жилетов" вышли в субботу днем на улицы Парижа, чтобы принять участие в очередной 24-й общенациональной акции протеста.