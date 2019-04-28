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Сутички “жовтих жилетів” із поліцією в Страсбурзі: кількість затриманих збільшилась до 42 осіб

Сутички “жовтих жилетів” із поліцією в Страсбурзі: кількість затриманих збільшилась до 42 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Учасники французького руху “жовтих жилетів” 27 квітня продовжили акції протестів проти політики президента Емманюеля Макрона та його уряду. У Страсбурзі протестувальники намагалися пройти маршем до Європейського парламенту, але зіткнулися з поліцейськими. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

В ході сутичок 42 протестувальники були затримані, шестеро людей отримали ушкодження, оскільки поліція застосовувала сльозогінний газ, аби відігнати учасників маршу.

Раніше повідомлялось про 26 затриманих.

Демонстрації пройшли також у Парижі, Ліоні та Бордо, однак минули без інцидентів.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у 25-ті поспіль вихідні протестів у них взяли участь 5,5 тисяч людей по всій країні.

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Протести поновилися за два дні після того, як Макрон анонсував зниження податків, яке коштуватиме близько п’яти мільярдів євро. Пропозиція була відповіддю на протестний рух.

Нагадаємо, сотні учасників руху “жовтих жилетів” вийшли в суботу вдень на вулиці Парижа, щоб взяти участь у черговій 24-ї загальнонаціональної акції протесту в Парижі.

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