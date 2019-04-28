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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 13:58 • 115021 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143638 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115383 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 140242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130365 просмотра

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Стычки "желтых жилетов" с полицией в Страсбурге: количество задержанных увеличилось до 42 человек

Киев  •  УНН

 • 6103 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Участники французского движения “желтых жилетов” 27 апреля продолжили акции протеста против политики президента Эммануэля Макрона и его правительства. В Страсбурге протестующие пытались пройти маршем в Европейский парламент, но столкнулись с полицейскими. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

В ходе столкновений 42 протестующие были задержаны, шесть человек получили повреждения, поскольку полиция применяла слезоточивый газ, чтобы отогнать участников марша.

Ранее сообщалось о 26 задержанных.

Демонстрации прошли также в Париже, Лионе и Бордо, однако прошли без инцидентов.

По данным министерства внутренних дел Франции, в 25-е подряд выходные протестов в них приняли участие 5,5 тысяч человек по всей стране.

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Протесты возобновились через два дня после того, как Макрона анонсировал снижение налогов, будет стоить около пяти миллиардов евро. Предложение было ответом на протестное движение.

Напомним, сотни участников движения “желтых жилетов” вышли в субботу днем на улицы Парижа, чтобы взять участие в очередной 24-й общенациональной акции протеста в Париже.

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