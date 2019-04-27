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У Страсбурзі затримано 26 учасників заворушень на акції "жовтих жилетів"

У Страсбурзі затримано 26 учасників заворушень на акції "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНн. Поліція затримала 26 учасників заворушень, що відбулися в суботу вдень під час акції протесту "жовтих жилетів" в Страсбурзі. Про це повідомив в суботу телеканал BFMTV з посиланням на місцеву префектуру, передає УНН.

Страсбург став головним містом протесту "жовтих жилетів" в цю суботу. Побоюючись заворушень, регіональна влада раніше оголосила про заборону на будь-які демонстрації в центрі міста, в районі вокзалу, а також по периметру установ Євросоюзу. Незважаючи на заборону, деякі маніфестанти намагалися пройти в заборонені зони. Радикально налаштовані протестувальники також підпалювали сміттєві баки, намагалися громити вітрини магазинів.

Під час демонстрації деякі учасники протесту провокували поліцію, закидаючи її співробітників камінням і пляшками. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ. За даними префектури, в Страсбурзької маніфестації беруть участь понад 2 тисячі осіб. В результаті заворушень отримали травми двоє людей - поліцейський і один з протестувальників.

Перед суботніми демонстраціями кілька груп "жовтих жилетів" запустили в соціальних мережах акцію "міжнародний заклик", опублікувавши банери на німецькому, іспанському, італійському та іншими мовами, а також відеозвернення на YouTube. Кінцевою точкою суботнього ходи "жовтих жилетів" в Страсбурзі має стати площу біля будівлі Європарламенту.

Нагадаємо, сотні учасників руху "жовтих жилетів" вийшли в суботу вдень на вулиці Парижа, щоб взяти участь у черговій 24-ї загальнонаціональної акції протесту в Парижі.

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