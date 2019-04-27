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В Страсбурге задержаны 26 участников беспорядков на акции "желтых жилетов"

В Страсбурге задержаны 26 участников беспорядков на акции "желтых жилетов"

Киев  •  УНН

 • 5820 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полиция задержала 26 участников беспорядков, произошедших в субботу днем во время акции протеста "желтых жилетов" в Страсбурге. Об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру, передает УНН.

Страсбург стал главным городом протеста "желтых жилетов" в эту субботу. Опасаясь беспорядков, региональные власти ранее объявили о запрете на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза. Несмотря на запрет, некоторые манифестанты пытались пройти в запрещенные зоны. Радикально настроенные протестующие также поджигали мусорные баки, пытались громить витрины магазинов.

Во время демонстрации некоторые протестующие провоцировали полицию, закидывая ее сотрудников камнями и бутылками. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. По данным префектуры, в Страсбургской манифестации принимают участие более 2000 человек. В результате беспорядков получили травмы два человека - полицейский и один из протестующих.

Перед субботними демонстрациями несколько групп "желтых жилетов" запустили в социальных сетях акцию "международный призыв", опубликовав баннеры на немецком, испанском, итальянском и других языках, а также видеообращение на YouTube. Конечной точкой субботнего шествия "желтых жилетов" в Страсбурге стать площадь у здания Европарламента.

Напомним, сотни участников движения "желтых жилетов" вышли в субботу днем на улицы Парижа , чтобы принять участие в очередной 24-й общенациональной акции протеста в Париже.

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