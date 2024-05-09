Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта

Полина Бугрова квалифицировалась и станет единственной представительницей Украины в женском одиночном бадминтоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже, обеспечив Украине участие в 20-м виде спорта на Играх, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.

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"На Олимпийских играх в соревнованиях по бадминтону Украина будет представлена одним игроком в одиночном женском разряде. Ею стала Полина Бугрова", - сообщили в НОК.

Указано, что благодаря 74-му месту в рейтинге Всемирной федерации бадминтона и ограничению квот для каждого национального олимпийского комитета, украинцам удалось квалифицироваться на Игры в Париж-2024.

"Таким образом бадминтон стал 20 видом спорта на Олимпийских играх-2024, где будет представлена Украина", - сообщили в НОК.

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