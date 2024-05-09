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Париж-2024: Україна буде представлена вже у 20 видах спорту

Париж-2024: Україна буде представлена вже у 20 видах спорту

Київ • УНН

 • 14994 перегляди

Поліна Бугрова стала єдиною представницею України в жіночому одиночному бадмінтоні на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, забезпечивши Україні участь у 20-му виді спорту на Іграх.

Поліна Бугрова кваліфікувалася і стане єдиною представницею України в жіночому одиночному бадмінтоні на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, забезпечивши Україні участь у 20-му виді спорту на Іграх, пише УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

"На Олімпійських іграх у змаганнях з бадмінтону Україна буде представлена однією гравчинею в одиночному жіночому розряді. Нею стала Поліна Бугрова", - повідомили у НОК.

Вказано, що завдяки 74-у місцю у рейтингу Світової федерації бадмінтону та обмеженню квот для кожного національного олімпійського комітету, українці вдалося кваліфікуватися на Ігри в Париж-2024.

"Таким чином бадмінтон став 20 видом спорту на Олімпійських іграх-2024, де буде представлена Україна", - повідомили в НОК.

Український лучник Михайло Усач здобув першу олімпійську ліцензію у стрільбі з лука на Париж-202407.05.24, 03:36 • 26443 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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