Париж-2024: Україна буде представлена вже у 20 видах спорту
Київ • УНН
Поліна Бугрова стала єдиною представницею України в жіночому одиночному бадмінтоні на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, забезпечивши Україні участь у 20-му виді спорту на Іграх.
Поліна Бугрова кваліфікувалася і стане єдиною представницею України в жіночому одиночному бадмінтоні на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, забезпечивши Україні участь у 20-му виді спорту на Іграх, пише УНН з посиланням на НОК України.
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"На Олімпійських іграх у змаганнях з бадмінтону Україна буде представлена однією гравчинею в одиночному жіночому розряді. Нею стала Поліна Бугрова", - повідомили у НОК.
Вказано, що завдяки 74-у місцю у рейтингу Світової федерації бадмінтону та обмеженню квот для кожного національного олімпійського комітету, українці вдалося кваліфікуватися на Ігри в Париж-2024.
"Таким чином бадмінтон став 20 видом спорту на Олімпійських іграх-2024, де буде представлена Україна", - повідомили в НОК.
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