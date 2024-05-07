Український лучник Михайло Усач здобув першу олімпійську ліцензію у стрільбі з лука на Париж-2024
Київ • УНН
Михайло Усач здобув першу олімпійську ліцензію для України на Ігри-2024 зі стрільби з лука, перемігши срібного призера з Італії на європейському відбірковому турнірі в німецькому Ессені.
Михайло Усач здобув першу олімпійську ліцензію для України на Ігри-2024 у стрільбі з лука в Ессені, перемігши італійського срібного призера. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Український стрілець Михайло Усач здобув першу олімпійську ліцензію для України на Ігри-2024 у стрільбі з лука.
Цю перемогу він здобув на Європейському кваліфікаційному турнірі в німецькому Ессені, де у чвертьфіналі 27-річний українець переміг срібного призера Олімпіади-2020 італійця Мауро Несполі з рахунком 6:4.
Усач пройшов до півфіналу разом зі стрільцем зі Словенії та двома представниками Нідерландів.
За умовами турніру, лише одна ліцензія була розігрувана на країну, і Михайлу Усачу вдалося потрапити до першої трійки змагань, щоб отримати перепустку до Парижа-2024.
Додамо
Сьогодні у місті Ессен розпочнеться чемпіонат Європи зі стрільби з лука, де учасники зможуть змагатися за командні ліцензії на майбутні Олімпійські ігри.
Олімпіада-2024: українські спортсмени здобули 67 ліцензій на змагання в Парижі17.04.24, 13:39 • 20284 перегляди