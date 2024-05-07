Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2024 в стрельбе из лука в Эссене, победив итальянского серебряного призера. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинский стрелок Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2024 в стрельбе из лука.

Эту победу он одержал на Европейском квалификационном турнире в немецком Эссене, где в четвертьфинале 27-летний украинец победил серебряного призера Олимпиады-2020 итальянца Мауро Несполи со счетом 6:4.

Усач прошел в полуфинал вместе со стрелком из Словении и двумя представителями Нидерландов.

По условиям турнира, только одна лицензия была разыграна на страну, и Михаилу Усачу удалось попасть в первую тройку соревнований, чтобы получить пропуск в Париж-2024.

Добавим

Сегодня в городе Эссен начнется чемпионат Европы по стрельбе из лука, где участники смогут соревноваться за командные лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

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