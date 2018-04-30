Парашютист запутался в опоре ЛЭП в Ивано-Франковской области

"Возле трассы Н-09, возле Коломыи, на 157-м километре, ехал экипаж патрульной полиции и увидел скопление людей, а также как парашютист висит на высоковольтной линии. Там находились парашютисты. Двое приземлились на дорогу, а третий зацепился за высоковольтную линию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что парашютист отделался испугом и минимальными повреждениями. Его вызволили другие парашютисты.

Напомним, под Одессой пенсионерка выпала из окна многоэтажки и осталась жива. Женщину спасла спутниковая антенна, которая была прикреплена к стене дома.