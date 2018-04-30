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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Парашутист заплутався в опорі ЛЕП в Івано-Франківській області

Київ • УНН

 • 17286 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Біля Коломиї в Івано-Франківській області парашутист під час приземлення зачепився та заплутався в опорі ЛЕП. Про це УНН повідомив речник патрульної поліції Івано-Франківської області Микола Гурак.

Парашутист заплутався в опорі ЛЕП в Івано-Франківській області

"Біля траси Н-09, біля Коломиї, на 157-му кілометрі, їхав екіпаж патрульної поліції та побачив скупчення людей, а також як парашутист висить на високовольтній лінії. Там перебували парашутисти. Двоє приземлилися на дорогу, а третій зачепився за високовольтну лінію", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що парашутист відбувся переляком і мінімальними ушкодженнями. Його визволили інші парашутисти.

Нагадаємо, під Одесою пенсіонерка випала із вікна багатоповерхівки та залишилася живою. Жінку врятувала супутникова антена, що була прикріплена до стіни будинку.

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