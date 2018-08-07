Паралимпийские футболисты Украины стали вице-чемпионами Европы

Наши футболисты заняли второе место в группе В, где соревновались с командами России, Англии, Испании и Финляндии. В полуфинале “сине-желтые” обыграли Ирландию 3: 0, а в решающем поединке уступили России — 2:3. Третье место досталось ирландцам, которые в дуэли за “бронзу” победили хозяев турнира — голландцев.

Примечательно, что приз лучшему игроку чемпионата Европы получил украинец Виталий Романчук, который также стал одним из трех лучших бомбардиров соревнований.

Отметим, что чемпионом Европы паралимпийская сборная Украины становилась пять раз (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), в том числе победив на предыдущем континентальном форуме в Португалии.