Паралімпійські футболісти України стали віце-чемпіонами Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Команда вітчизняних футболістів із наслідками дитячого церебрального паралічу зупинилася за крок до перемоги на континентальній першості, що проходив у Нідерландах, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Наші футболісти посіли друге місце у групі В, де змагалися з командами Росії, Англії, Іспанії та Фінляндії. У півфіналі “синьо-жовті” обіграли Ірландію 3:0, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії — 2:3. Третє місце дісталося ірландцям, які в дуелі за “бронзу” здолали господарів турніру — голландців.
Примітно, що приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук, який також став одним із трьох кращих бомбардирів змагань.
Зазначимо, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України ставала п’ять разів (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.