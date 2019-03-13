Паралимпийская сборная Украины победила на ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С триумфальным успехом на родину вернулась сборная команда спортсменов Украины с нарушениями умственного и физического развития, что боролась за высокие награды на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходил в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Соревнуясь с представителями 10 стран Европы национальная команда в составе 11 спортсменов завоевала 14 медалей, среди которых 10 "золотых", 3 "серебряных", 1 "бронзовая" и заняла первое место в Европе.
Лучше всего от команды Украины выступили Данилина Людмила, в активе которой 3 золотые медали, а также Волуйкевич Павел и Прудников Дмитрий, которые завоевали по 2 золотые награды.
Напомним, что украинская сборная победила на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам.