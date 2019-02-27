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Україна стала чемпіоном на паралімпійському ЧС з лижних перегонів

Україна стала чемпіоном на паралімпійському ЧС з лижних перегонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська національна паралімпійська збірна команда з зимових видів спорту з 42-ма медалями стала першою на чемпіонаті світу, що проходив у канадському місті Принс Джордж. Про це у середу повідомив Президент Петро Порошенко, передає УНН.

"Неймовірно! Національна паралімпійська збірна команда з зимових видів спорту - чемпіони світу-2019! Наші непереможні чемпіони здобули 42 медалі: 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону, який проходив у Канаді. Вами пишається вся Україна!" - написав Президент у Facebook.

Зауважимо, за даними прес-служби НКСІУ, у всі змагальні дні українські паралімпійці ні разу не уступили першого місця жодній із 17 країн-учасниць.

Команда-переможниця повернулася до України 26 лютого.

Нагадаємо, за підсумками екватору Кубку світу з лижних перегонів та біатлону у грудні 2018 року спортсмени національної паралімпійської збірної команди України з зимових видів спорту вибороли 20 високих нагород, з яких 3 золоті, 9 срібних та 8 бронзових.

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