Україна завоювала два десятки медалей на Кубку світу з лижних перегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За підсумками екватору Кубку світу з лижних перегонів та біатлону спортсмени національної паралімпійської збірної команди України з зимових видів спорту вибороли 20 високих нагород, з яких 3 "золоті", 9 "срібних" та 8 "бронзових", інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
Досить успішно розпочали українські паралімпійці змагання з біатлону (середня дистанція), виборовши 2 “золоті”, 2 “срібні” та 1 бронзову медалі. Золоті нагороди вибороли Кононова Олександра (клас стоячі), Шишкова Оксана (ураження зору). Срібні медалі в Конашук Богдани (клас стоячі) та Решетинського Ярослава (порушення зору). Бронзову медаль здобув Казік Олександр (порушення зору).
Наступного дня 4-ма медалями завершили змагання цього Кубку світу з лижних перегонів (спринт) наші переможці — срібні медалі в Вовчинського Григорія (клас стоячі), Радя Тараса (клас сидячі), Шишкової Оксани (порушення зору) і “бронза” Людмили Ляшенко (клас стоячі).
Зазначимо, що наша збірна має першу позицію серед 21-ї країни-учасниці (за загальною кількістю нагород), а також закріпилась на 3-й позиції по здобутому “золоту”.