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Украина завоевала два десятка медалей на Кубке мира по лыжным гонкам

Киев • УНН

 • 8240 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. По итогам экватору Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону спортсмены национальной паралимпийской сборной команды Украины по зимним видам спорта завоевали 20 высоких наград, из которых 3 “золотые”, 9 “серебряных” и 8 “бронзовых”, информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.

Украина завоевала два десятка медалей на Кубке мира по лыжным гонкам

Достаточно успешно начали украинские паралимпийцы соревнования по биатлону (средняя дистанция), завоевав 2 “золотые”, 2 “серебряные” и 1 бронзовую медали. Золотые награды завоевали Кононова Александра (класс стоячие), Шишкова Оксана (поражение зрения). Серебряные медали в Конашук Богданы (класс стоячие) и Решетинского Ярослава (нарушение зрения). Бронзовую медаль завоевал Казик Александр (нарушение зрения).

На следующий день 4-мя медалями завершили соревнования этого Кубка мира по лыжным гонкам (спринт) наши победители — серебряные медали в Вовчинскому Григория (класс стоячие), Радя Тараса (класс сидячие), Шишков Оксаны (нарушение зрения) и “бронза” Людмилы Ляшенко (класс стоячие).

Отметим, что наша сборная имеет первую позицию среди 21 страны-участницы (по общему количеству наград), а также закрепилась на 3-й позиции по полученному “золотую”.

Украинские Национальные Новости

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