Украина стала чемпионом на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам

"Невероятно! Национальная паралимпийская сборная команда по зимним видам спорта - чемпионы мира-2019! Наши непобедимые чемпионы получили 42 медали: 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в Канаде. Вами гордится вся Украина!" - написал Президент в Facebook.

Отметим, по данным пресс-службы НКСИУ, во все соревновательные дни украинские паралимпийцы ни разу не уступили первого места ни одной из 17 стран-участниц.

Команда-победительница вернулась в Украину 26 февраля.

Напомним, по итогам экватора Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в декабре 2018-го спортсмены национальной паралимпийской сборной команды Украины по зимним видам спорта завоевали 20 высоких наград, из которых 3 золотые, 9 серебряных и 8 бронзовых.