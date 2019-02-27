Украина стала чемпионом на паралимпийском ЧМ по лыжным гонкам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинская национальная паралимпийская сборная команда по зимним видам спорта с 42-ю медалями стала первой на чемпионате мира, который проходил в канадском городе Принс Джордж. Об этом в среду сообщил Президент Петр Порошенко, передает УНН.
"Невероятно! Национальная паралимпийская сборная команда по зимним видам спорта - чемпионы мира-2019! Наши непобедимые чемпионы получили 42 медали: 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в Канаде. Вами гордится вся Украина!" - написал Президент в Facebook.
Отметим, по данным пресс-службы НКСИУ, во все соревновательные дни украинские паралимпийцы ни разу не уступили первого места ни одной из 17 стран-участниц.
Команда-победительница вернулась в Украину 26 февраля.
Напомним, по итогам экватора Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в декабре 2018-го спортсмены национальной паралимпийской сборной команды Украины по зимним видам спорта завоевали 20 высоких наград, из которых 3 золотые, 9 серебряных и 8 бронзовых.