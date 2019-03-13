Паралімпійська збірна України перемогла на ЧЄ з легкої атлетики

КИЇВ. 13 березня. УНН. З тріумфальним успіхом на Батьківщину повернулась збірна команда спортсменів України з порушеннями розумового і фізичного розвитку, яка боролась за високі нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у Стамбулі, інформує УНН з посиланням на НКСІУ.