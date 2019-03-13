Паралімпійська збірна України перемогла на ЧЄ з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З тріумфальним успіхом на Батьківщину повернулась збірна команда спортсменів України з порушеннями розумового і фізичного розвитку, яка боролась за високі нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у Стамбулі, інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
Змагаючись з представниками 10 країн Європи національна команда у складі 11 спортсменів виборола 14 медалей, серед яких 10 "золотих", 3 "срібних", 1 "бронзова" та зайняла перше місце у Європі.
Найкраще від команди України виступили Даниліна Людмила, у доробку котрої 3 золоті медалі, а також Волуйкевич Павло та Прудніков Дмитро, котрі вибороли по 2 золоті нагороди.
Нагадаємо, що українська збірна тріумфувала на паралімпійському ЧС з лижних перегонів.