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Паралимпиада-2020: очередное золото Максима Крипака становится 90-й медалью для Украины в Токио

Паралимпиада-2020: очередное золото Максима Крипака становится 90-й медалью для Украины в Токио

Киев  •  УНН

 • 17696 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Заключительный день соревнований по плаванию на Паралимпийских играх-2020 в Токио начался для Украины с очередного “золота” Максима Крипака, который также принес 90-ю медаль для украинской команды в целом, пишет УНН.

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (90) и смогла накануне вернуть себе 5-ю позицию в общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 170 медалей.

Детали

Спортсмен был самым быстрым на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10.

Крипак стал лидером квалификации со временем 2:12.78. В финале он подтвердил статус фаворита и показал результат 2:05.68, приплыв к финишу первым и побив паралимпийский рекорд другого украинца Дениса Дуброва.

В Токио это уже пятое “золото” Максима. Ранее он побеждал на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем. Кроме того, Крипак завоевал на этих Играх “серебро” на 50 м вольным стилем и “бронзу” в эстафете.

Таким образом украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список, имея в активе семь наград.

В общем, как отмечает “Общественное”, это 15-паралимпийская медаль Крипака в его карьере и десятое “золото”. Благодаря успеху в Токио пловец побил украинский рекорд по количеству титулов на Паралимпиадах и стал самым успешным паралимпийцем в истории сборной.

Maksym Krypak wins the Men’s 200m Individual Medley SM10 and sets a new Paralympic Record with a time of 2: 05.68 mins #Gold Maksym Krypak #UKR #Silver Stefano Raimondi #ITA #Bronze Bas Takken #NED #ParaSwimming # Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

Украинские Национальные Новости

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