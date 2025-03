Паралімпіада-2020: чергове золото Максима Крипака стає 90-ю медаллю для України у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (90) та змогла напередодні повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 170 медалей.

Деталі

Спортсмен був найшвидшим на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.

Крипак став лідером кваліфікації з часом 2:12.78. У фіналі він підтвердив статус фаворита та показав результат 2:05.68, припливши до фінішу першим і побивши паралімпійський рекорд іншого українця Дениса Дуброва.

У Токіо це вже п’яте “золото” Максима. Раніше він перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, Крипак завоював на цих Іграх “срібло” на 50 м вільним стилем і “бронзу” в естафеті.

Таким чином українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

Загалом, як зазначає “Суспільне”, це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар’єрі та десяте “золото”. Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішнішим паралімпійцем в історії збірної.

Maksym Krypak wins the Men’s 200m Individual Medley SM10 and sets a new Paralympic Record with a time of 2:05.68 mins#Gold Maksym Krypak #UKR #Silver Stefano Raimondi #ITA #Bronze Bas Takken #NED #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

A fifth #Gold of these games, and a seventh medal for Maksym Krypak.#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/WRfcWBGV6R

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

5 #gold medals in Rio

5 #gold medals in Tokyo



Maksym Krypak now has 10 Paralympic golds - he's still only 26! #ParaSwimming #Paralympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/si4RTuZnIz

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021