Парад 9 мая в москве станет самым скромным в истории рф - CNN

Парад ко Дню победы 9 мая в москве, который традиционно был символом "военного величия" россии, в этом году пройдет в самом скромном формате за всю историю рф и ее предшественника - Советского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Празднование состоится без военной техники на красной площади в москве из-за "текущей оперативной ситуации", а именно - угрозы ударов украинскими дронами.

В российской столице развернули системы ПВО, мобильный интернет и связь под ограничениями, иностранным СМИ вообще отменили аккредитацию на освещение парада, а список иностранных гостей является более чем скромным по сравнению с предыдущими годами.

В то же время пока в российском обществе все больше людей открыто говорят об усталости от войны, диктатор владимир путин пытается выглядеть так, будто якобы "держит ситуацию под контролем".

По меньшей мере в 15 российских регионах отказались от проведения парада по случаю 9 мая.

В то же время глава оккупационной "администрации" Запорожской области евгений балицкий также отменил в этом году проведение в регионе "бессмертного полка" и "парада победы" 9 мая. Причиной является "угроза со стороны украинских дронов".