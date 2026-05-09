$43.8051.54
ukenru
06:46 • 4150 просмотра
Парад 9 мая в москве станет самым скромным в истории рф - CNN
Эксклюзив
05:03 • 11966 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 19224 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 34755 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 28392 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 30110 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 36725 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 35668 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 37196 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 85828 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.2м/с
51%
751мм
Популярные новости
Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным и назвал себя «черной овцой ЕС»Video8 мая, 22:41 • 6752 просмотра
Каллас высказалась за скорейшее вступление Молдовы в ЕС9 мая, 01:01 • 5440 просмотра
США наказали санкциями 10 человек и компаний за помощь Ирану в производстве «шахедов»9 мая, 01:32 • 6180 просмотра
Что празднуют 9 мая в Украине и мире03:00 • 3504 просмотра
Удары рф по Днепропетровщине 9 мая - два человека погибли, есть раненые06:11 • 4702 просмотра
публикации
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto08:15 • 286 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 48609 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 73334 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 85830 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 116540 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кайя Каллас
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 73335 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 32640 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 31000 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 68073 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 37352 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка
Социальная сеть

Парад 9 мая в москве станет самым скромным в истории рф - CNN

Киев • УНН

 • 4144 просмотра

Из-за угрозы дронов на параде в москве не будет военной техники. Западным медиа аннулировали аккредитацию, а в городе ограничили мобильную связь.

Парад 9 мая в москве станет самым скромным в истории рф - CNN

Парад ко Дню победы 9 мая в москве, который традиционно был символом "военного величия" россии, в этом году пройдет в самом скромном формате за всю историю рф и ее предшественника - Советского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Празднование состоится без военной техники на красной площади в москве из-за "текущей оперативной ситуации", а именно - угрозы ударов украинскими дронами.

В российской столице развернули системы ПВО, мобильный интернет и связь под ограничениями, иностранным СМИ вообще отменили аккредитацию на освещение парада, а список иностранных гостей является более чем скромным по сравнению с предыдущими годами.

В то же время пока в российском обществе все больше людей открыто говорят об усталости от войны, диктатор владимир путин пытается выглядеть так, будто якобы "держит ситуацию под контролем".

Напомним

По меньшей мере в 15 российских регионах отказались от проведения парада по случаю 9 мая.

В то же время глава оккупационной "администрации" Запорожской области евгений балицкий также отменил в этом году проведение в регионе "бессмертного полка" и "парада победы" 9 мая. Причиной является "угроза со стороны украинских дронов".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин