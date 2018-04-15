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Папа Римский призвал к миру в Сирии

Папа Римский призвал к миру в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии и в очередной раз призвал к миру. Об этом он сказал в воскресенье после традиционной молитвы Regina Cоeli в Ватикане, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

“Я глубоко обеспокоен нынешней ситуацией в мире, в которой, несмотря на имеющееся у международного сообщения инструменты, по-прежнему с трудом достигается согласие для общих действий ради мира в Сирии и других регионах планеты. Я продолжаю постоянно молиться о мире и призываю всех людей доброй воли сделать то же самое. Я вновь призываю политических лидеров отдавать предпочтение справедливости и миру”, — сказал Папа Римский.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Такие действия были реакцией стран на химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации “Белые каски” ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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