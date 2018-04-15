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Папа Римський закликав до миру в Сирії

Папа Римський закликав до миру в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Папа Римський Франциск висловив стурбованість ситуацією в Сирії і вчергове закликав до миру. Про це він сказав у неділю після традиційної молитви Regina Cоeli у Ватикані, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикану.

"Я глибоко стурбований нинішньою ситуацією в світі, в якій, незважаючи на наявні у міжнародної спільноти інструменти, як і раніше з труднощами досягається згода для спільних дій заради миру в Сирії та інших регіонах планети. Я продовжую постійно молитися за мир і закликаю всіх людей доброї волі зробити те ж саме. Я знову закликаю політичних лідерів віддавати перевагу справедливості і миру", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Такі дії були реакцією країн на хімічну атаку 7 квітня в сирійській Думі.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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