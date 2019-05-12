Папа Римский поздравил матерей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Во время встречи с верными во вторую неделю мая Епископ Рима пригласил новорукоположенных священников вместе с ним благословить верующих и поздравил матерей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican news.
"Вспомнил также мам, которые смотрят на нас с неба и не перестают молитвенно летать над нами, - сказал он. - Наша мысль несется также к нашей Небесной Матери, которую завтра чествуем с титулом Фатимской Богородицы. Вверяем Ей наш путь, чтобы идти им с радостью и великодушием".
Как сообщал УНН, Президент присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам .
Напомним, Порошенко и Зеленский поздравили украинок с Днем матери