Папа Римский поздравил матерей

"Вспомнил также мам, которые смотрят на нас с неба и не перестают молитвенно летать над нами, - сказал он. - Наша мысль несется также к нашей Небесной Матери, которую завтра чествуем с титулом Фатимской Богородицы. Вверяем Ей наш путь, чтобы идти им с радостью и великодушием".



Как сообщал УНН, Президент присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам .



Напомним, Порошенко и Зеленский поздравили украинок с Днем матери