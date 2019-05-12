Папа Римський привітав матерів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Під час зустрічі з вірними в другу неділю травня Єпископ Риму запросив нововисвячених священиків разом з ним поблагословити вірних та привітав матерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Vatican news.
"Спогадуємо також матусь, які дивляться на нас із неба й не перестають молитовно чувати над нами, – сказав він. – Наша думка лине також до нашої Небесної Матері, Яку завтра вшановуватимемо з титулом Фатімської Богородиці. Ввіряємо Їй наш шлях, аби прямувати ним з радістю та великодушністю".
Як повідомляв УНН, Президент присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам.
Нагадаємо, Порошенко та Зеленський привітали українок з Днем матері