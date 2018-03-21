Папа Римский лишил сана девять украинских монахов за экзорцизм
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Папа Римский Франциск лишил сана девяти монахов с Тернопольской области, которые проводили обряд экзорцизма без специального разрешения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационный ресурс УГКЦ.
"Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому состоянию, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязательств, вытекающих по составлению монашеских обетов и не могут больше называть себя монахами", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать.
Напомним, 11 марта в Кафедральном соборе Берлина прозвучала молитва за Украину. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, архиепископ Берлина Хайнер Кох заверил в поддержке Украины.