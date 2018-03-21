Папа Римский лишил сана девять украинских монахов за экзорцизм

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3874 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11551 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58205 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108932 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116421 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121794 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Папа Римский лишил сана девять украинских монахов за экзорцизм

Папа Римский лишил сана девять украинских монахов за экзорцизм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Папа Римский Франциск лишил сана девяти монахов с Тернопольской области, которые проводили обряд экзорцизма без специального разрешения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационный ресурс УГКЦ.

"Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому состоянию, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязательств, вытекающих по составлению монашеских обетов и не могут больше называть себя монахами", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать.

Напомним, 11 марта в Кафедральном соборе Берлина прозвучала молитва за Украину. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, архиепископ Берлина Хайнер Кох заверил в поддержке Украины.

Украинские Национальные Новости

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