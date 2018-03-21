Папа Римський позбавив сану дев'ятьох українських монахів за екзорцизм
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Папа Римський Франциск позбавив сану дев'ятьох монахів з Тернопільщини, які проводили обряд екзорцизму без спеціального дозволу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інформаційний ресурс УГКЦ.
"Згідно із затвердженими декретами, вони втрачають приналежність до монашого стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються всіх обов’язків, які випливають зі складання монаших обітів, та не можуть більше називати себе монахами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що, згідно з нормами церковного права, отці Планчак і Костевський не мають права священнодіяти.
Нагадаємо, 11 березня у Кафедральному соборі Берліну прозвучала молитва за Україну. За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, архієпископ Берліну Гайнер Кох запевнив в підтримці України.