Папа Римский Павел VI будет канонизирован в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Папа Римский Павел VI, занимавший Святой престол с 1963 по 1978 год, будет канонизирован в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Catholic News Agency.
Об этом заявил Папа Римский Франциск на встрече со священниками Римской епархии в Базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.
“Павел VI станет святым в этом году”, — приводит его слова агентство.
Понтифик напомнил, что ранее им были объявлены святыми двое других первосвященников — Иоанн XXIII и Иоанн Павел II.
“На очереди Бенедикт и я. Молитесь за нас!”, — пошутил он.
Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск объявил 23 февраля днем молитвы и поста за мир.