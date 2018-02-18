Папа Римський Павло VI буде канонізований в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Папа Римський Павло VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, буде канонізований в цьому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Catholic News Agency.
Про це заявив Папа Римський Франциск на зустрічі зі священиками Римської єпархії в Базиліці Сан-Джованні-ін-Латерано.
“Павло VI стане святим в цьому році”, — наводить його слова агентство.
Понтифік нагадав, що раніше їм були оголошені святими двоє інших первосвящеників — Іоанн XXIII і Іоанн Павло II.
“На черзі Бенедикт і я. Моліться за нас!”, — пожартував він.
Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск оголосив 23 лютого днем молитви і посту за мир.