Папа Римский помолился за жертв землетрясения в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня Папа Римский помолился за всех погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает Dpa, информирует УНН.
Детали
"Я выражаю свою близость раненым и пострадавшим от землетрясения", – сказал Папа Римский.
Он добавил, что особенно молится за тех, кто потерял свою жизнь, и за их семьи.
Напомним
Сегодня стало известно о мощном землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Афганистана. По состоянию на 14:00 погибли почти 1000 человек.