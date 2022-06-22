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Папа Римский помолился за жертв землетрясения в Афганистане

Папа Римский помолился за жертв землетрясения в Афганистане

Киев • УНН

 • 94632 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня Папа Римский помолился за всех погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает Dpa, информирует УНН.

Детали

"Я выражаю свою близость раненым и пострадавшим от землетрясения", – сказал Папа Римский. 

Он добавил, что особенно молится за тех, кто потерял свою жизнь, и за их семьи.

Напомним 

Сегодня стало известно о мощном землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Афганистана. По состоянию на 14:00 погибли почти 1000 человек.

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