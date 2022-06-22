Папа Римський помолився за жертв землетрусу в Афганістані

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"Я висловлюю свою близькість пораненим і постраждалим від землетрусу", – сказав Папа Римський.

Він додав, що особливо молиться за тих, хто втратив своє життя, та за їхні сім'ї.

Нагадаємо

Сьогодні стало відомо про потужний землетрус магнітудою 6,1, який стався сході Афганістану. Станом на 14:00 загинуло майже 1000 людей.