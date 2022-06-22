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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Папа Римський помолився за жертв землетрусу в Афганістані

Папа Римський помолився за жертв землетрусу в Афганістані

Київ • УНН

 • 94634 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні Папа Римський помолився за всіх загиблих внаслідок потужного землетрусу в Афганістані. Про це повідомляє Dpa, інформує УНН.

Деталі

"Я висловлюю свою близькість пораненим і постраждалим від землетрусу", – сказав Папа Римський.

Він додав, що особливо молиться за тих, хто втратив своє життя, та за їхні сім'ї.

Нагадаємо 

Сьогодні стало відомо про потужний землетрус магнітудою 6,1, який стався сході Афганістану.  Станом на 14:00 загинуло майже 1000 людей.

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