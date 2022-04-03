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Папа римский Франциск помолился за "замученную Украину" во время визита на Мальту

Киев • УНН

 • 127356 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Папа римский Франциск назвал Украина "замученной", а вторжение россии, которое продолжается "кощунственным" во время своего обращения к верующим в конце мессы на Мальте в воскресенье утром, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Папа римский Франциск помолился за "замученную Украину" во время визита на Мальту

Детали

Он попросил верующих, в том числе тех, кто держит украинские флаги, молиться "за мир, потому что мы думаем о гуманитарной трагедии в мученической Украине, которая все еще находится под бомбардировкой в святотатной, страдающей войне".

Месса собрала около 20 000 человек, многие из которых размахивали желто-белыми флагами Святого Престола, а некоторые - украинскими.

Франциск закончил свой двухдневный визит на средиземноморский остров в воскресенье и, как ожидается, вернется в Рим.

Комментарии Папы прозвучали через день после того, как он сказал журналистам, что поездка в Украину "обсуждается".

На вопрос репортера в субботу, рассматривает ли он возможность посетить Киев, Папа Франциск после долгой паузы ответил: "Да, этот вопрос на столе".

Добавим

Хотя Папа Франциск еще не посещал Украину из-за российского вторжения, он выразил свою поддержку украинским беженцам и призвал к прекращению войны.

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