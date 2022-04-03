Папа римський Франциск помолився за "замордовану Україну" під час візиту на Мальту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Папа римський Франциск назвав Україна "замордованою", а вторгнення росії, що триває, "блюзнірським" під час свого звернення до віруючих наприкінці меси на Мальті в неділю вранці, передає УНН з посиланням на Associated Press.
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Він попросив віруючих, у тому числі тих, хто тримає українські прапори, молитися "за мир, тому що ми думаємо про гуманітарну трагедію в мученицькій Україні, яка все ще перебуває під бомбардуванням у святотатній, стражденній війні".
Меса зібрала близько 20 000 людей, багато з яких розмахували жовто-білими прапорами Святого Престолу, а деякі – українськими.
Франциск закінчив свій дводенний візит на середземноморський острів у неділю і, як очікується, повернеться до Риму.
Коментарі Папи пролунали через день після того, як він сказав журналістам, що поїздка в Україну "обговорюється".
На запитання репортера в суботу, чи він розглядає можливість відвідати Київ, Папа Франциск після довгої паузи відповів: "Так, це питання на столі".
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Хоча Папа Франциск ще не відвідував Україну через російське вторгнення, він висловив свою підтримку українським біженцям і закликав до припинення війни.