Папа Иоанн Павел II скрывал насилие от священников, прежде чем занять Святой Престол – исследование

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Нидерландский общественный вещатель NOS сообщил, что Папа Иоанн Павел II скрывал насилие от священников, передает УНН.

Детали

Папа игнорировал сексуальное насилие над несовершеннолетними от некоторых священников, будучи архиепископом в Кракове, отмечает вещатель.

"Папа игнорировал сексуальное насилие над несовершеннолетними от некоторых священников под его администрацией в Кракове, Польша, где он был архиепископом, и не отверг их", - по словам журналиста Экке Авербека.

Исследование NOS включает в себя архивные записи, которые нашли в Польше, где родился Папа.

Согласно информации, полученной от соседа по комнате священника по имени Евгениюс Сурджер, которого обвиняли в жестоком обращении с детьми, Сурджер неоднократно совершал насилие, хотя он извинился за него в письме, которое он написал Иоанну Павлу II.

Еще один священник, обвиненный в жестоком обращении с детьми, также разговаривал с Иоанном Павлом II.

"Я нашел конкретные случаи конкретных священников в Кракове, где будущий Папа был архиепископом, жестоко относившимся к детям. Будущий Папа знал об этом и все-таки перевел этих мужчин. Это привело к новым жертвам", - сообщает NOS.

"Аргументы Церкви – защитников Папы Римского – сводится к тому, что он не знал, что он очень поздно понял серьезность ситуации. Все эти аргументы сейчас можно отвергнуть", - добавили расследователи.

NOS сообщает, что Авербек готовит книгу, которая вскоре будет опубликована на польском языке.

Говоря о книге, Станислав Оберек, профессор Варшавского университета, заявил, что расследование "достаточно правдиво, чтобы уничтожить мифы, что Иоанн Павел II был святым в молодости".

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