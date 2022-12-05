Папа Іван Павло II приховував насильство від священиків, перш ніж зайняти Святий Престол - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Нідерландський громадський мовник NOS повідомив, що Папа Іван Павло II приховував насильство від священиків, передає УНН.
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Папа ігнорував сексуальне насильство над неповнолітніми від деяких священиків будучи архієпископом в Кракові, зазначає мовник.
"Папа ігнорував сексуальне насильство над неповнолітніми від деяких священиків під його адміністрацією в Краков, Польща, де він був архієпископом, і не відкинув їх", - за словами журналіста Екке Авербека.
Дослідження NOS включає архівні записи, які знайшли в Польщі, де народився Папа.
Згідно з інформацією, отриманою від сусіда по кімнаті священника на ім'я Євгеніюс Сурджер, якого звинувачували у жорстокому поводженні з дітьми, Сурджер неодноразово здійснював насильство, хоча він вибачився за нього в листі, який він написав Івану Павлу II.
Ще один священик, звинувачений у жорстокому поводженні з дітьми, також розмовляв з Іваном Павлом II.
"Я знайшов конкретні випадки конкретних священиків у Краків, де майбутній Папа був архієпископом, які жорстоко ставилися до дітей. Майбутній Папа знав про це і все -таки перевів цих чоловіків. Це призвело до нових жертв ", - повідомляє NOS.
"Аргументи Церкви - захисників Папи Римського - зводиться до того, що він не знав, що він дуже пізно зрозумів серйозність ситуації. Всі ці аргументи зараз можна відкинути", - додали розслідувачі.
NOS повідомляє, що Авербек готує книгу, яка незабаром буде опублікована польською мовою.
Говорячи про книгу, Станіслав Оберек, професор Варшавського університету, заявив, що розслідування "є досить правдивим, щоб знищити міфи, що Іван Павло II був святим у молодості".