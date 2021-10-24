Папа Франциск призвал ЕС не отправлять мигрантов назад из-за "нечеловеческих условий"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Папа Франциск в воскресенье призвал не отправлять мигрантов обратно в опасные страны, такие как Ливия, где, по его словам, многие страдают от жестоких и бесчеловечных условий, подобных тем, которые существуют в концентрационных лагерях. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Обращение Папы во время воскресного благословения прозвучало в тот момент, когда лидеры Европейского Союза пытаются преодолеть свои разногласия относительно того, как вести себя с мигрантами, - проблема, которая питает поддержку националистических и популистских групп по всему ЕС.
"Мы должны положить конец возвращению мигрантов в опасные страны", - сказал Папа, сославшись на "тысячи мигрантов, беженцев и других лиц, которые нуждаются в защите в Ливии".
По его словам, приоритет должен быть отдан спасательным операциям на море, упорядоченной высадке, альтернативам тюрьмы и путям к процедурам иммиграции и убежища.
Франциск призвал международное сообщество "сдержать свои обещания" и найти долгосрочные решения для управления миграционными потоками в Ливии и во всем Средиземноморье.
"Многие из этих мужчин, женщин и детей подвергаются бесчеловечному насилию, - сказал Папа. - Как сильно страдают те, кого отправляют обратно! Там есть настоящие лагеря".
Речь Папы прозвучала на фоне судебного процесса на Сицилии, где бывшему министру внутренних дел Маттео Сальвини, лидеру правой партии Италии "Лига", которому предъявлено обвинение в похищении людей с отказе допустить корабль-мигрант в док страны в 2019 году.
Дополнение
ЕС ужесточил правила предоставления убежища и свои внешние границы с тех пор, как шесть лет назад более миллиона беженцев и мигрантов достигли Европы через Средиземное море.
В этом месяце Управление ООН по правам человека потребовало расследования по применению силы ливийцами при задержании африканских мигрантов, которых застрелили когда те пытались бежать.