Папа Франциск призвал ЕС не отправлять мигрантов назад из-за "нечеловеческих условий"

КИЕВ. 24 октября. УНН. Папа Франциск в воскресенье призвал не отправлять мигрантов обратно в опасные страны, такие как Ливия, где, по его словам, многие страдают от жестоких и бесчеловечных условий, подобных тем, которые существуют в концентрационных лагерях. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.