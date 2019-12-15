Протест "сардин": у Римі на марш вийшли десятки тисяч людей

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На вулиці Рима у суботу, 14 грудня, десятки тисяч людей вийшли з протестом проти правого екстремізму та ксенофобії у країні. Демонстранти відгукнулись на заклик організаторів так званого руху “сардин”, започаткованого активістами у Болоньї проти правопопулістської партії “Ліга” колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Про це пише УНН спираючись на дані DW та AFP.