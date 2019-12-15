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Протест "сардин": у Римі на марш вийшли десятки тисяч людей

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На вулиці Рима у суботу, 14 грудня, десятки тисяч людей вийшли з протестом проти правого екстремізму та ксенофобії у країні. Демонстранти відгукнулись на заклик організаторів так званого руху “сардин”, започаткованого активістами у Болоньї проти правопопулістської партії “Ліга” колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Про це пише УНН спираючись на дані DW та AFP.

Протестувальники, які зібрались на площі Порта Сан Джованні, тримали в руках плакати у формі сардин із написаними на них гаслами та співали відому партизанську пісню Bella Ciao, передає агенція AFP.

“Сардини” не є рішенням проти всього зла. Саме люди заповнюють площі своїми ідеями і бачать ворога: спрощену ідею популізму“, — заявив під час виступу перед натовпом один із засновників руху Маттіа Санторі. Він описав рух “сардин” як “антифашистський, за рівність, проти нетерпимості та проти гомофобії”.

Рух “сардин” був започаткований в середині листопада раніше невідомими активістами з Болоньї у відповідь на перемогу “Ліги” на регіональних виборах у регіоні Умбрія. Пізніше ЗМІ повідомили, що засновниками руху є аспірант-політолог, інженер, фізіотерапевтка та екскурсоводка. Активісти засуджують риторику Сальвіні через пропаганду “ненависті і поділу”.

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У соціальних мережах вони організували флеш-моб, щоб зібрати людей — за задумом, їх мало бути так багато, як сардин у діжці. На їхній заклик відгукнулись 12 тисяч людей. З того часу “сардинові” акції протесту відбулись у Мілані, Флоренції, Неаполі, Палермо та Турині.

Сам Сальвіні у відповідь на акції протесту опублікував у своїх соцмережах картинку, на якій кішка їсть сардини, із хештегом, який перекладається як “кошенята за Сальвіні”.

Cosa c’è di più dolce e bello dei gattini?
P.s. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commenti! Miao! #gattiniconSalvini pic.twitter.com/3tERmjS1rM

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2019

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