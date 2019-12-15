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Протест "сардин": в Риме на марш вышли десятки тысяч людей

Протест "сардин": в Риме на марш вышли десятки тысяч людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. На улицы Рима в субботу, 14 декабря, десятки тысяч людей вышли с протестом против правого экстремизма и ксенофобии в стране. Демонстранты откликнулись на призыв организаторов так называемого движения "сардин", основанного активистами в Болонье против правопопулистской партии "Лига" бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини. Об этом пишет УНН опираясь на данные DW и AFP.

Протестующие, собравшиеся на площади Порта Сан Джованни, держали в руках плакаты в форме сардин с написанными на них лозунгами и пели известную партизанскую песню Bella Ciao, передает агентство AFP.

“Сардины” не является решением против всего зла. Именно люди заполняют площади своими идеями и видят врага: упрощенную идею популизма“, — заявил во время выступления перед толпой один из основателей движения Маттиа Сантори. Он описал движение “сардин” как “антифашистское, за равенство, против нетерпимости и против гомофобии”.

Движение “сардин” было основан в середине ноября ранее неизвестными активистами из Болоньи в ответ на победу “Лиги” на региональных выборах в регионе Умбрия. Позже СМИ сообщили, что учредителями движения является аспирант-политолог, инженер, физиотерапевт и экскурсовод. Активисты осуждают риторику Сальвини из-за пропаганды “ненависти и разделения”.

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В социальных сетях они организовали флеш-моб, чтобы собрать людей — по замыслу, их должно быть так много, как сардин в бочке. На их призыв откликнулись 12 тысяч человек. С тех пор “сардины” акции протеста состоялись в Милане, Флоренции, Неаполе, Палермо и Турине.

Сам Сальвини в ответ на акции протеста опубликовал в своих соцсетях картинку, на которой кошка ест сардины, с хэштегом, который переводится как “котята за Сальвини”.

Cosa c’è di più dolce e bello dei gattini?
Ps Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commenti! Miao! #gattiniconSalvini pic.twitter.com/3tERmjS1rM

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2019

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