Стали відомі імена росіян, причетних до фінансування партії з правлячої коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Голоси, зафіксовані на записах переговорів про можливу нафтову угоду для фінансування ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні, належать росіянам Андрію Харченку і Іллі Якуніну. Про це повідомляє УНН з посиланням на BuzzFeed.
У липня видання опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці просили про фінансову підтримку.
На зустрічі, яка тривала 1 годину і 15 хвилин, були присутні шість осіб, по три від "Ліги" і російської сторони. Серед італійців був Джанлука Савойні, колишній прессекретар лідера "Ліги" і нинішнього глави МВС Італії Маттео Сальвіні. Імена росіян не розкривалися.
Нині ж спільне розслідування BuzzFeed News, сайту журналістських розслідувань Bellingcat і російського новинного сайту The Insider ідентифікувало два з трьох голосів росіян на запису: Андрій Юрійович Харченко та Ілля Андрійович Якунін. Вони мають зв'язки з ультраправим Олександром Дугіним і Володимиром Плігіним, політиком з оточення президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав Володимира Путіна великим президентом.