Стали известны имена россиян, причастных к финансированию партии из правящей коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Голоса, зафиксированные на записях переговоров о возможной нефтяное соглашение для финансирования ультраправой партии "Лига" Сальвини, принадлежат россиянам Андрею Харченко и Илье Якунину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BuzzFeed.
В середине июля издание опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы просили о финансовой поддержке.
На встрече, которая длилась 1 час и 15 минут, присутствовали шесть человек, по три от "Лиги" и российской стороны. Среди итальянцев был Джанлука Савойни, бывший прессекретар лидера "Лиги" и нынешнего главы МВД Италии Сальвини. Имена россиян не раскрывались.
Сейчас же совместное расследование BuzzFeed News, сайта журналистских расследований Bellingcat и российского новостного сайта The Insider идентифицировало два из трех голосов россиян на записи: Андрей Юрьевич Харченко и Илья Андреевич Якунин. Они имеют связи с ультраправым Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политиком из окружения президента Владимира Путина.
Напомним, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.