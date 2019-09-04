Стали известны имена россиян, причастных к финансированию партии из правящей коалиции

В середине июля издание опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы просили о финансовой поддержке.

На встрече, которая длилась 1 час и 15 минут, присутствовали шесть человек, по три от "Лиги" и российской стороны. Среди итальянцев был Джанлука Савойни, бывший прессекретар лидера "Лиги" и нынешнего главы МВД Италии Сальвини. Имена россиян не раскрывались.

Сейчас же совместное расследование BuzzFeed News, сайта журналистских расследований Bellingcat и российского новостного сайта The Insider идентифицировало два из трех голосов россиян на записи: Андрей Юрьевич Харченко и Илья Андреевич Якунин. Они имеют связи с ультраправым Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политиком из окружения президента Владимира Путина.

Напомним, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.