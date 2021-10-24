Папа Франциск закликав ЄС не відправляти мігрантів назад через "нелюдські умови"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Папа Франциск в неділю закликав не відправляти мігрантів назад в небезпечні країни, такі як Лівія, де, за його словами, багато хто страждає від жорстоких і нелюдських умов, подібних до тих, які існують в концентраційних таборах. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Звернення Папи під час недільного благословення прозвучало в той момент, коли лідери Європейського Союзу намагаються подолати свої розбіжності щодо того, як поводитися з мігрантами, - проблема, яка живить підтримку націоналістичних і популістських груп по всьому ЄС.
"Ми повинні покласти край поверненню мігрантів в небезпечні країни", - сказав Папа, пославшись на "тисячі мігрантів, біженців та інших осіб, які потребують захисту в Лівії".
За його словами, пріоритет повинен бути відданий рятувальним операціям на морі, впорядкованій висадці, альтернативам в'язниці і шляхам до процедур імміграції та притулку.
Франциск закликав міжнародне співтовариство "стримати свої обіцянки" і знайти довгострокові рішення для управління міграційними потоками в Лівії і в усьому Середземномор'ї.
"Багато з цих чоловіків, жінок і дітей піддаються нелюдському насильству, - сказав Папа. - Як сильно страждають ті, кого відправляють назад! Там є справжні табори".
Промова Папи прозвучала на тлі судового процесу на Сицилії, де колишньому міністру внутрішніх справ Маттео Сальвіні, лідеру правої партії Італії "Ліга", пред'явлено звинувачення у викраденні людей за відмові допустити корабель-мігрант в док країни в 2019 році.
Доповнення
ЄС посилив правила надання притулку і свої зовнішні кордони з тих пір, як шість років тому понад мільйон біженців і мігрантів досягли Європи через Середземне море.
У цьому місяці Управління ООН з прав людини зажадало розслідування, щодо застосування сили лівійцями при затриманні африканських мігрантів, яких застрелили коли ті намагалися втекти.