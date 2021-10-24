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Папа Франциск закликав ЄС не відправляти мігрантів назад через "нелюдські умови"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Папа Франциск в неділю закликав не відправляти мігрантів назад в небезпечні країни, такі як Лівія, де, за його словами, багато хто страждає від жорстоких і нелюдських умов, подібних до тих, які існують в концентраційних таборах. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.

Папа Франциск закликав ЄС не відправляти мігрантів назад через "нелюдські умови"

Деталі

Звернення Папи під час недільного благословення прозвучало в той момент, коли лідери Європейського Союзу намагаються подолати свої розбіжності щодо того, як поводитися з мігрантами, - проблема, яка живить підтримку націоналістичних і популістських груп по всьому ЄС.

"Ми повинні покласти край поверненню мігрантів в небезпечні країни", - сказав Папа, пославшись на "тисячі мігрантів, біженців та інших осіб, які потребують захисту в Лівії".

За його словами, пріоритет повинен бути відданий рятувальним операціям на морі, впорядкованій висадці, альтернативам в'язниці і шляхам до процедур імміграції та притулку.

Франциск закликав міжнародне співтовариство "стримати свої обіцянки" і знайти довгострокові рішення для управління міграційними потоками в Лівії і в усьому Середземномор'ї.

"Багато з цих чоловіків, жінок і дітей піддаються нелюдському насильству, - сказав Папа. - Як сильно страждають ті, кого відправляють назад! Там є справжні табори".

Промова Папи прозвучала на тлі судового процесу на Сицилії, де колишньому міністру внутрішніх справ Маттео Сальвіні, лідеру правої партії Італії "Ліга", пред'явлено звинувачення у викраденні людей за відмові допустити корабель-мігрант в док країни в 2019 році.

Доповнення

ЄС посилив правила надання притулку і свої зовнішні кордони з тих пір, як шість років тому понад мільйон біженців і мігрантів досягли Європи через Середземне море.

У цьому місяці Управління ООН з прав людини зажадало розслідування, щодо застосування сили лівійцями при затриманні африканських мігрантів, яких застрелили коли ті намагалися втекти.

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