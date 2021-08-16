Господство талибов в Афганистане никогда не закончится: эксперт рассказал о дальнейшем развитии событий в стране

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 79166 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 107100 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 111290 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 163142 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 189824 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 132711 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126723 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 182686 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125225 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 176921 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 111343 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 116575 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 110604 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 120625 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 112555 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 189948 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 182775 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 340707 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 307305 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 291545 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 74375 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 74298 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 163252 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 136083 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 176957 просмотра
Актуальное
Господство талибов в Афганистане никогда не закончится: эксперт рассказал о дальнейшем развитии событий в стране

Господство талибов в Афганистане никогда не закончится: эксперт рассказал о дальнейшем развитии событий в стране

Киев  •  УНН

 • 34110 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Господство боевиков группировки “Талибан” в Афганистане никогда не прекратится, но за территорию страны представители движения не осмелятся выйти из-за своего небольшого количества. Об этом, и общей ситуации в Афганистане журналисту УНН рассказал глава совета Всеукраинского объединения “Союз участников миротворческих операций” Сергей Грабский.

Почему господство талибов в стране никогда не закончится?

“Это никогда не закончится, потому что Талибан, в большинстве случаев — это представители пуштунских племен. То есть, одной из крупнейших, но не доминирующей национальности, живущих в Афганистане”, — отмечает Грабский.

Эксперт отмечает, что Талибан — часть исторического наследия Афганистана, а сама страна окружена со всех сторон “специфическими” соседями. Если говорить о севере, то это постсоветские страны: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. А меньшинства, населяющие Афганистан, это те же узбеки, таджики и др.

“Если говорить о западных границах, талибы — это достаточно активная группировка. На западных границах Афганистана мы имеем Иран, который является центром шиитского направления мусульманских стран. Пакистан также не в восторге от того, что талибы могут распространять свое влияние, поэтому здесь просто некуда идти. Талибы это такое исключительно афганское явление, которое никуда не уйдет оттуда”, — добавляет эксперт.

Что происходит в Кабуле

По словам Грабского, сейчас в столице страны наблюдается более или менее стабильная ситуация. В то же время, по городу передвигается большое количество вооруженных людей, иногда слышны выстрелы.

“Коллеги, которые находятся в Кабуле, говорят, что ситуация в самом городе более-менее стабильна, хотя слышно отдельные выстрелы, много вооруженных людей, и трудно понять, кто они и кого они представляют”, — рассказал эксперт.

По словам очевидцев в Кабуле, пока Талибан выпустил релиз, в котором заверил, что все дипломатические миссии и международные организации получат поддержку от группировки. Несмотря на это надо понимать, что некоторые международные организации вынуждены будут эвакуироваться.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем

Давать 100% прогноз по развитию ситуации очень трудно, считает эксперт. По мнению Грабовского, все будет зависеть от дальнейших действий Талибана и, в частности, реакции других стран.

“Я хотел бы обратить внимание на то, что фактически одновременно с развертыванием активных действий Талибана, в отдельных регионах Китая с мусульманским населением было объявлено о создании боевой организации, которая будет заниматься защитой этого населения от китайских властей. Можем только дать такой осторожный прогноз, что в связи с выходом американских войск, ситуация изменится, и все будет зависеть теперь от того, какие задачи ставить Талибан”, — добавляет эксперт.

Грабский определяет два пути развития событий:

Или талибы будут заниматься исключительно территорией Афганистана, “но не будут предъявлять претензии на сопредельные страны”. В таком случае это будет лишь еще одна страна с очень жестким мусульманским законодательством.

В случае, если Талибан все же будет пытаться распространить свое влияние на соседние страны, тогда ситуация вернется в 2001 год — когда США и “другие крупные игроки” вынуждены будут принять определенные такие мероприятия для того, чтобы минимизировать возможную террористическую угрозу, которая может возникнуть при поддержки правительства и правительственных структур Афганистана (имеется в виду правительство Талибана, — ред.)

Закрытие воздушного пространства

Как сообщал Reuters, большие авиалинии начали менять маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана после того, как талибы взяли под свий контроль президентський дворец в Кабуле.

Также в аэропорту города Кабул приостановлены все коммерческие рейсы.

По мнению президента Украинской ассоциации турагентств Антона Рудич, если количество авиалиний, которые прекратят полеты через страны увеличится, авиакомпании понесут убытки. Из-за этого возникнет подорожание билетов, ведь увеличится объем топлива.

Цитата

“Я думаю, что нужно спрашивать у авиакомпаний. Нужно смотреть, какие рейсы у них проходят через территорию Афганистана. Понятно, что никто сейчас летать через Афганистан и рисковать не будет. Это не первая страна, которую приходится облетать. В любом случае будет увеличение трафика, соответственно, удорожание билетов, поскольку придется облетать страну”, — отметил Рудич.

Добавим

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

После захвата талибами дворца в Кабуле, аэропорт в городе забит толпами бегущих со страны.

В том числе более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением по призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.

Как сообщили УНН в международном аэропорту “Борисполь”, в настоящее время продолжается оформление граждан, которые ночью прибыли самолетом из Кабула. В частности, решается вопрос по оформлению и дальнейшего пребывания на территории Украины граждан Афганистана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы