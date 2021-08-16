Господство талибов в Афганистане никогда не закончится: эксперт рассказал о дальнейшем развитии событий в стране

Почему господство талибов в стране никогда не закончится?

“Это никогда не закончится, потому что Талибан, в большинстве случаев — это представители пуштунских племен. То есть, одной из крупнейших, но не доминирующей национальности, живущих в Афганистане”, — отмечает Грабский.

Эксперт отмечает, что Талибан — часть исторического наследия Афганистана, а сама страна окружена со всех сторон “специфическими” соседями. Если говорить о севере, то это постсоветские страны: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. А меньшинства, населяющие Афганистан, это те же узбеки, таджики и др.

“Если говорить о западных границах, талибы — это достаточно активная группировка. На западных границах Афганистана мы имеем Иран, который является центром шиитского направления мусульманских стран. Пакистан также не в восторге от того, что талибы могут распространять свое влияние, поэтому здесь просто некуда идти. Талибы это такое исключительно афганское явление, которое никуда не уйдет оттуда”, — добавляет эксперт.

Что происходит в Кабуле

По словам Грабского, сейчас в столице страны наблюдается более или менее стабильная ситуация. В то же время, по городу передвигается большое количество вооруженных людей, иногда слышны выстрелы.

“Коллеги, которые находятся в Кабуле, говорят, что ситуация в самом городе более-менее стабильна, хотя слышно отдельные выстрелы, много вооруженных людей, и трудно понять, кто они и кого они представляют”, — рассказал эксперт.

По словам очевидцев в Кабуле, пока Талибан выпустил релиз, в котором заверил, что все дипломатические миссии и международные организации получат поддержку от группировки. Несмотря на это надо понимать, что некоторые международные организации вынуждены будут эвакуироваться.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем

Давать 100% прогноз по развитию ситуации очень трудно, считает эксперт. По мнению Грабовского, все будет зависеть от дальнейших действий Талибана и, в частности, реакции других стран.

“Я хотел бы обратить внимание на то, что фактически одновременно с развертыванием активных действий Талибана, в отдельных регионах Китая с мусульманским населением было объявлено о создании боевой организации, которая будет заниматься защитой этого населения от китайских властей. Можем только дать такой осторожный прогноз, что в связи с выходом американских войск, ситуация изменится, и все будет зависеть теперь от того, какие задачи ставить Талибан”, — добавляет эксперт.

Грабский определяет два пути развития событий:

Или талибы будут заниматься исключительно территорией Афганистана, “но не будут предъявлять претензии на сопредельные страны”. В таком случае это будет лишь еще одна страна с очень жестким мусульманским законодательством.

В случае, если Талибан все же будет пытаться распространить свое влияние на соседние страны, тогда ситуация вернется в 2001 год — когда США и “другие крупные игроки” вынуждены будут принять определенные такие мероприятия для того, чтобы минимизировать возможную террористическую угрозу, которая может возникнуть при поддержки правительства и правительственных структур Афганистана (имеется в виду правительство Талибана, — ред.)

Закрытие воздушного пространства

Как сообщал Reuters, большие авиалинии начали менять маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана после того, как талибы взяли под свий контроль президентський дворец в Кабуле.



Также в аэропорту города Кабул приостановлены все коммерческие рейсы.

По мнению президента Украинской ассоциации турагентств Антона Рудич, если количество авиалиний, которые прекратят полеты через страны увеличится, авиакомпании понесут убытки. Из-за этого возникнет подорожание билетов, ведь увеличится объем топлива.

Цитата

“Я думаю, что нужно спрашивать у авиакомпаний. Нужно смотреть, какие рейсы у них проходят через территорию Афганистана. Понятно, что никто сейчас летать через Афганистан и рисковать не будет. Это не первая страна, которую приходится облетать. В любом случае будет увеличение трафика, соответственно, удорожание билетов, поскольку придется облетать страну”, — отметил Рудич.

Добавим

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

После захвата талибами дворца в Кабуле, аэропорт в городе забит толпами бегущих со страны.



В том числе более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением по призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.



Как сообщили УНН в международном аэропорту “Борисполь”, в настоящее время продолжается оформление граждан, которые ночью прибыли самолетом из Кабула. В частности, решается вопрос по оформлению и дальнейшего пребывания на территории Украины граждан Афганистана.