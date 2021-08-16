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Україна і понад 60 країн вимагають дозволити всім охочим покинути Афганістан

Київ • УНН

 • 37701 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Понад 60 країн напередодні виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”. Заяву в неділю опублікував Держдепартамент США, в понеділок вона з’явилася на сайті Європейської служби зовнішніх справ, інформує УНН.

Цитата:

“Ті, хто має повноваження по всьому Афганістану, несуть відповідальність — і підзвітні — щодо захисту людського життя і власності, а також за негайне відновлення безпеки і громадського порядку. Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це зробити; дороги, аеропорти і прикордонні переходи повинні залишатися відкритими, і необхідно підтримувати спокій”, - сказано в заяві.

Деталі

Заяву підписали Україна, а також Албанія, Австралія, Австрія, Багами, Бельгія, Буркіна-Фасо, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Кот-д’Івуар, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, Домініканська Республіка, Сальвадор, Естонія, Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, Мікронезія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Гайана, Гаїті, Гондурас, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Косово, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові острови, Мавританія, Чорногорія, Науру, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігер, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Панама, Парагвай, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Республіка Кіпр, Румунія, Сьєрра-Леоне, Словаччина, Словенія, Іспанія, Суринам, Швеція, Того, Тонга, Уганда, Великобританія і Ємен.

Доповнення

У неділю, 15 серпня, таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану повинні призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомив телеканал Al Arabiya.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” в “наступні кілька днів”.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

У ніч на 16 серпня Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли близько 80 осіб.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

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