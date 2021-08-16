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Міжнародні авіакомпанії облітають Афганістан: які перевізники припинили польоти

Міжнародні авіакомпанії облітають Афганістан: які перевізники припинили польоти

Київ • УНН

 • 17939 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні великі авіалінії почали змінювати маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як таліби взяли під свій контроль президентський палац у Кабулі. Про це повідомляє УНН за даними агентства Reuters.

Деталі

Згідно із програмою відстеження польотів FlightRadar24, у понеділок о 03:00 було кілька комерційних польотів над Афганістаном, але більшість літаків полетіли через Пакистан та Іран. Зокрема, літаки авіакомпаній United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic, які відмовилися літати рейсами через Афганістан. Представники United зазначили, що змінили рейси з США до Індії. 

Також пізніше Lufthansa заявила, що уникатиме повітряного простору Афганістану до подальшого повідомлення.

Національний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines в понеділок скасував всі регулярні рейси до Афганістану після захоплення талібами столиці Кабула. Очікується, що спеціальний рейс Turkish Airlines, відправлений для повернення громадян Туреччини з Афганістану, прибуде в аеропорт Стамбула о 14:20 за місцевим часом з 324 пасажирами, пише Anadolu.

У липні Федеральне управління цивільної авіації США ввело нові обмеження на польоти над Афганістаном для авіакомпаній США та інших операторів США.

Польоти, які здійснюють на висоті менше ніж 26 тис. футів (7620 м), заборонили у районі Кабула. Обмеження не поширюються на військові операції США.

Інші країни, зокрема Канада, Велика Британія, Німеччина та Франція, також радили своїм авіакомпаніям підтримувати висоту над Афганістаном не менше ніж 25 тис. футів (7620 м).

У Korean Air Lines заявили, що пасажирські рейси через повітряний простір Афганістану скасували, проте вантажні на великих висотах залишили. 

Тайванська авіакомпанія China Airlines зазначила, що стежить за ситуацією і у разі потреби скоректує маршрути польоту відповідно до інструкцій США та Європейського союзу.

Комерційні рейси компанії Emirates Airline також зазнали змін через хаосу на території Афганістану. Компанія зупинила польоти до Кабула.

Додамо

Авіакомпанії та уряди більшості країн останніми роками приділяють більше уваги ризикам польотів над зонами конфліктів після смертельних інцидентів у минулому. 

Літак Malaysia Airlines було збито над східною Україною 2014 року, внаслідок чого загинули всі, хто перебував на борту – 298 осіб.

А 2020 року іранські військові збили літак Міжнародних авіаліній України, внаслідок чого загинули усі 176 пасажирів і члени екіпажу.

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