Панування талібів в Афганістані ніколи не закінчиться: експерт розповів про подальший розвиток подій в країні

Чому панування талібів в країні ніколи не закінчиться?

“Це ніколи не закінчиться, тому що Талібан, в більшості випадків — це представники пуштунських племен. Тобто, однієї з найбільших, але не привелюючої національності, які живуть в Афганістані”, — зазначає Грабський.

Експерт наголошує, що Талібан — частина історичного надбання Афганістану, а сама країна оточена з усіх боків “специфічними” сусідами. Якщо говорити про північ, то це пострадянські країни: Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан. А меншини, які населяють Афганістан, це ті ж самі узбеки, таджики, та ін.

“Якщо говорити про західні кордони, таліби — це досить активне угрупування. На західних кордонах Афганістану ми маємо Іран, який є центром шиїтського напрямку мусульманських країн. Пакистан так само не в захваті від того, що таліби можуть поширювати свій вплив, тому тут просто немає куди йти. Таліби це таке вже виключно афганське явище, яке нікуди не піде звідти”, — додає експерт.

Що відбувається в Кабулі

За словами Грабського, наразі в столиці країни спостерігається більш-менш стабільна ситуація. В той же час, містом пересувається велика кількість озброєних людей, іноді чутно постріли.

“Колеги, які знаходяться в Кабулі, кажуть, що ситуація в самому місті більш-менш стабільна, хоча чути окремі постріли, багато озброєних людей, і важко зрозуміти, хто вони, і кого вони представляють”, — розповів експерт.

За словами очевидців в Кабулі, наразі Талібан випустив реліз, в якому запевнив, що всі дипломатичні місії та міжнародні організації отримають підтримку від угруповання. Попри це треба розуміти, що деякі міжнародні організації змушені будуть евакуюватися.

Як розвиватиметься ситуація надалі

Давати 100% прогноз щодо розвитку ситуації дуже важко, вважає експерт. На думку Грабовського, все залежатиме від подальших дій Талібану та, зокрема, реакції інших країн.

“Я хотів би звернути увагу на те, що фактично, одночасно з розгортанням активних дій Талібану, в окремих регіонах Китаю з мусульманським населенням було оголошено про створення бойової організації, яка буде займатися захистом цього населення від китайської влади. Можемо лише дати такий обережний прогноз, що у зв’язку з виходом американських військ, ситуація зміниться, і все залежатиме тепер від того, які задачі ставитиме Талібан”, — додає експерт.

Грабський визначає два шляхи розвитку подій:

Або таліби будуть опікуватися виключно територією Афганістану, “та не будуть пред’являти претензії на суміжні країни”. В такому випадку це буде лише ще одна країна з дуже жорстким мусульманським законодавством.

У випадку, якщо Талібан все ж таки намагатиметься поширити свій вплив на сусідні країни, тоді ситуація повернеться у 2001 рік — коли США та “інші великі гравці” змушені будуть вжити певних таких заходів для того, щоб мінімізувати можливу терористичну загрозу, яка може виникнути за підтримки уряду та урядових структур Афганістану (мається на увазі уряд Талібану, — ред.)

Закриття повітряного простору

Як повідомляв Reuters, великі авіалінії почали змінювати маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як таліби взяли під свій контроль президентський палац у Кабулі.



Також в аеропорту міста Кабул призупинено всі комерційні рейси.

На думку президента Української асоціації турагентств Антона Рудіча, якщо кількість авіаліній, які припинять польоти через країни збільшиться, авіакомпанії матимуть збитки. Через це виникне подорожчання квитків, адже збільшиться обсяг палива.

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“Я думаю, що потрібно питати у авіакомпаній. Потрібно дивитися, які рейси у них проходять через територію Афганістану. Зрозуміло, що ніхто зараз літати через Афганістан і ризикувати не буде. Це не перша країна, яку доводиться облітати. В будь-якому разі буде збільшення трафіку, відповідно, подорожчання квитків, оскільки доведеться облітати країну”, — зазначив Рудіч.

Додамо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Після захвату талібами палац у Кабулі, аеропорт у місті забитий натовпами втікаючих з країни.



Зокрема понад 60 країн напередодні виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”.



Як повідомили УНН в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, наразі продовжується оформлення громадян, які вночі прибули літаком з Кабулу. Зокрема, вирішується питання щодо оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.