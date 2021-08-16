Панування талібів в Афганістані ніколи не закінчиться: експерт розповів про подальший розвиток подій в країні

ukru
17 березня, 19:38 • 105519 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138541 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 199195 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165107 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 161954 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182537 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151344 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159603 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176267 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221972 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 69342 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 60762 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 53688 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 49046 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 83638 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 199202 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 171580 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 267813 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 263673 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 391408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 69941 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 77696 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 74944 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104341 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114173 перегляди
Актуальне
Панування талібів в Афганістані ніколи не закінчиться: експерт розповів про подальший розвиток подій в країні

Панування талібів в Афганістані ніколи не закінчиться: експерт розповів про подальший розвиток подій в країні

Київ • УНН

 • 34118 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Панування бойовиків угруповання “Талібан” в Афганістані ніколи не припиниться, але за територію країни представники руху не наважаться вийти через свою невелику кількість. Про це, та загальну ситуацію в Афганістані журналісту УНН розповів глава ради Всеукраїнського об’єднання “Союз учасників миротворчих операцій” Сергій Грабський.

Чому панування талібів в країні ніколи не закінчиться?

“Це ніколи не закінчиться, тому що Талібан, в більшості випадків — це представники пуштунських племен. Тобто, однієї з найбільших, але не привелюючої національності, які живуть в Афганістані”, — зазначає Грабський.

Експерт наголошує, що Талібан — частина історичного надбання Афганістану, а сама країна оточена з усіх боків “специфічними” сусідами. Якщо говорити про північ, то це пострадянські країни: Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан. А меншини, які населяють Афганістан, це ті ж самі узбеки, таджики, та ін.

“Якщо говорити про західні кордони, таліби — це досить активне угрупування. На західних кордонах Афганістану ми маємо Іран, який є центром шиїтського напрямку мусульманських країн. Пакистан так само не в захваті від того, що таліби можуть поширювати свій вплив, тому тут просто немає куди йти. Таліби це таке вже виключно афганське явище, яке нікуди не піде звідти”, — додає експерт.

Що відбувається в Кабулі

За словами Грабського, наразі в столиці країни спостерігається більш-менш стабільна ситуація. В той же час, містом пересувається велика кількість озброєних людей, іноді чутно постріли.

“Колеги, які знаходяться в Кабулі, кажуть, що ситуація в самому місті більш-менш стабільна, хоча чути окремі постріли, багато озброєних людей, і важко зрозуміти, хто вони, і кого вони представляють”, — розповів експерт.

За словами очевидців в Кабулі, наразі Талібан випустив реліз, в якому запевнив, що всі дипломатичні місії та міжнародні організації отримають підтримку від угруповання. Попри це треба розуміти, що деякі міжнародні організації змушені будуть евакуюватися.

Як розвиватиметься ситуація надалі

Давати 100% прогноз щодо розвитку ситуації дуже важко, вважає експерт. На думку Грабовського, все залежатиме від подальших дій Талібану та, зокрема, реакції інших країн.

“Я хотів би звернути увагу на те, що фактично, одночасно з розгортанням активних дій Талібану, в окремих регіонах Китаю з мусульманським населенням було оголошено про створення бойової організації, яка буде займатися захистом цього населення від китайської влади. Можемо лише дати такий обережний прогноз, що у зв’язку з виходом американських військ, ситуація зміниться, і все залежатиме тепер від того, які задачі ставитиме Талібан”, — додає експерт.

Грабський визначає два шляхи розвитку подій:

Або таліби будуть опікуватися виключно територією Афганістану, “та не будуть пред’являти претензії на суміжні країни”. В такому випадку це буде лише ще одна країна з дуже жорстким мусульманським законодавством.

У випадку, якщо Талібан все ж таки намагатиметься поширити свій вплив на сусідні країни, тоді ситуація повернеться у 2001 рік — коли США та “інші великі гравці” змушені будуть вжити певних таких заходів для того, щоб мінімізувати можливу терористичну загрозу, яка може виникнути за підтримки уряду та урядових структур Афганістану (мається на увазі уряд Талібану, — ред.)

Закриття повітряного простору

Як повідомляв Reuters, великі авіалінії почали змінювати маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як таліби взяли під свій контроль президентський палац у Кабулі.

Також в аеропорту міста Кабул призупинено всі комерційні рейси.

На думку президента Української асоціації турагентств Антона Рудіча, якщо кількість авіаліній, які припинять польоти через країни збільшиться, авіакомпанії матимуть збитки. Через це виникне подорожчання квитків, адже збільшиться обсяг палива.

Цитата

“Я думаю, що потрібно питати у авіакомпаній. Потрібно дивитися, які рейси у них проходять через територію Афганістану. Зрозуміло, що ніхто зараз літати через Афганістан і ризикувати не буде. Це не перша країна, яку доводиться облітати. В будь-якому разі буде збільшення трафіку, відповідно, подорожчання квитків, оскільки доведеться облітати країну”, — зазначив Рудіч.

Додамо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Після захвату талібами палац у Кабулі, аеропорт у місті забитий натовпами втікаючих з країни.

Зокрема понад 60 країн напередодні виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”.

Як повідомили УНН в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, наразі продовжується оформлення громадян, які вночі прибули літаком з Кабулу. Зокрема, вирішується питання щодо оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами