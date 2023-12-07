Pantone назвал главный цвет 2024 года

Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

Картина Рембрандта, первоначально оцененная в $15 000, была продана на аукционе Sotheby's почти за $14 миллионов после того, как ее признали работой нидерландского мастера.