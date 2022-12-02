Pantone назвав головний колір 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Малиново-червоний під назвою Viva Magenta був названий американським інститутом кольору Pantone кольором 2023 року, пише УНН.
Деталі
Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-червоним тоном, що представляє баланс між теплим і холодним".
"Колір року Pantone, Viva Magenta 18-750, вібрує бадьорістю та енергією. Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", - описують свій вибір в інтституті.
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Доповнення
Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2022 року: ним став бузковий відтінок 17-3938 Very Peri.