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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29789 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Pantone назвав головний колір 2023 року

Pantone назвав головний колір 2023 року

Київ • УНН

 • 1867272 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Малиново-червоний під назвою Viva Magenta був названий американським інститутом кольору Pantone кольором 2023 року, пише УНН.

Деталі

Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-червоним тоном, що представляє баланс між теплим і холодним".

"Колір року Pantone, Viva Magenta 18-750, вібрує бадьорістю та енергією. Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", - описують свій вибір в інтституті.

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Допис, поширений PANTONE (@pantone)

Доповнення

Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2022 року: ним став бузковий відтінок 17-3938 Very Peri.

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