Pantone назвав головний колір 2023 року

Деталі

Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-червоним тоном, що представляє баланс між теплим і холодним".

"Колір року Pantone, Viva Magenta 18-750, вібрує бадьорістю та енергією. Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", - описують свій вибір в інтституті.

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Доповнення

Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2022 року: ним став бузковий відтінок 17-3938 Very Peri.