Pantone назвал главный цвет 2023 года

Детали

Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-красным тоном, представляющим баланс между теплым и холодным".

"Цвет года Pantone, Viva Magenta 18-750, вибрирует бодростью и энергией. Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta - смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистическому празднованию, созданию нового нарратива", - описывают свой выбор в институте.

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Дополнение

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2022 года: им стал сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri.