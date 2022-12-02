Pantone назвал главный цвет 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Малиново-красный под названием Viva Magenta был назван американским институтом цвета Pantone цветом 2023 года, пишет УНН.
Детали
Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-красным тоном, представляющим баланс между теплым и холодным".
"Цвет года Pantone, Viva Magenta 18-750, вибрирует бодростью и энергией. Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta - смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистическому празднованию, созданию нового нарратива", - описывают свой выбор в институте.
Дополнение
Институт цвета Pantone определил главный цвет 2022 года: им стал сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri.