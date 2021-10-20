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Pandora Papers: около 80% украинцев осуждают оффшорные счета у Зеленского

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15-18 октября, передает УНН.

Pandora Papers: около 80% украинцев осуждают оффшорные счета у Зеленского

Цитата

“О международное расследование Pandora Papers знают 61,7% украинцев, хотя многие из них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. При этом, для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. Считают, что в этом нет ничего плохого — 15,6%”, — говорится в результатах опроса.

Детали

Также отмечается, что независимо от того, знали ли или нет до интервью респонденты об этом расследование, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают оффшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка, в том числе через “95 квартал”. Не верят в этот 22,6% респондентов.

“Среди „впервые слышит“, 42,3% верят о причастности В. Зеленского/„95 квартала“ к оффшорным счетам и выводу средств (не верят — 29,4%). В то же время среди хорошо информированных верят 85,4% (не верят — 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал — 60,8% (не верят — 20,3%)”, — информирует КМИС.

Справка

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 г. методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование “Слидство.Инфо” по материалам Pandora Papers касательно оффшоров, которые использовал он и его соратники. Он отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.

Контекст

3 октября этого года “Слидство.Инфо” обнародовала свой фильм-расследование “Оффшор 95”, основанный на глобальной утечке документов Pandora Papers.

В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

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